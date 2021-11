Die SG Dynamo Dresden wird auch beim kommenden Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf am 21. November ohne die geschlossene Unterstützung ihrer Ultras auskommen müssen. Wie der "K-Block Dynamo" auf seiner Homepage bekannt gab, wird "die aktive Fanszene der SG Dynamo Dresden [...] bis auf weiteres nicht mehr geschlossen im Stadion auftreten." Grund ist die neue Corona-Schutzverordnung in Sachsen und die damit eingeführte 2G-Regel beim Stadionbesuch.

"Bereits Ende September haben wir als aktive Fanszene, gemeinsam mit der SGD, unsere Haltung zur 3G-/2G-Regelung rund um den Besuch eines Fußballstadions mitgeteilt. An dieser Haltung halten wir auch weiterhin fest!", heißt es in dem Statement. "Die neue 2G-Regel schließt (ungeimpfte) Personen nunmehr kategorisch aus, die bei der bisherigen 3G-Regel noch stets die freie Wahl hatten, einen entsprechenden Mehraufwand für den Stadionbesuch in Kauf zu nehmen. Damit ist für uns die rote Linie nun leider überschritten."