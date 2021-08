Dynamo Dresden muss in den kommenden Wochen auf Brandon Borrello verzichten. Nachdem der Außenbahnspieler am Montag die Trainingseinheit abbrechen musste, steht nun die genaue Diagnose: Mittelfußbruch am linken Fuß. Das teilte der Verein am Dienstag (10. August) mit. Der Sommerneuzugang vom SC Freiburg zog sich die Verletzung in einem Zweikampf zu und brach das Training daraufhin ab. Über die genaue Ausfalldauer von Borrello machte die SGD keine Angaben.