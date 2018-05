Der 1. FC Magdeburg steht nach MDR-Informationen kurz vor der Verpflichtung von Torwart Jasmin Fejzic. Der 32-Jährige kommt von Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. In den vergangenen beiden Jahren war Fejzic als Nummer 1 bei Braunschweig gesetzt und gehörte zu den stärksten Torhütern in Liga 2. Voraussichtlich am Freitag wird der FCM den Wechsel sowie weitere Transfers offiziell bekanntgeben.



Fejzic spielte seit 2015 in Braunschweig und stand in der abgelaufenen Saison in allen 34 Spielen im Tor.