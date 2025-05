Dynamo könnte an diesem Wochenende sogar schon die Meisterschaft feiern. Dafür ist ein Sieg gegen Mannheim nötig und Bielefeld müsste am Sonntag in Unterhaching verlieren. Sollten Dynamo und Bielefeld gewinnen, machen beide den Aufstieg perfekt. Wer die Meistertrophäe in die eigene Klubvitrine stellen darf, würde sich dann am letzten Spieltag entscheiden.