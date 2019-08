Wenn es anschließend von Zeit zu Zeit tatsächlich in Karlsruher Strafraumnähe ging, waren aber vor allem Ebert und Taferner sowie die beiden quirligen Baris Atik und Sascha Horvath beteiligt. Zunächst verpassten Taferner (7.), Horvath (40.) und Möschl (45.) die jeweils präzisen Eingaben von Ebert. Dazwischen passierte allerdings auffällig wenig in beiden Gefahrenzonen.



Dresden agierte kontrolliert und spielbestimmend, die Gastgeber lauerten mit vornehmlich langen Bällen darauf, ihre beiden Angriffs-Schlackse Marvin Pourie und Philipp Hofmann in Szene zu bringen. Das gelang nur mäßig. Dennoch hatte Fiels Elf einen Schreckmoment zu überstehen, bis Lukas Grozureks vermeintlicher Führungstreffer per Videobeweis annulliert wurde. Atik war zuvor gefoult worden (24.).



Als bereits alle in Richtung Halbzeit schielten, überschlugen sich die Ereignisse. Horvath nutzte Taferners Anspiel auf halblinks dafür, den Ball ansatzlos im hohen Bogen ins lange Eck zu schweißen. Ein Traumtor (45.+2). Trotzdem brachten die Gäste die Führung nicht in die Pause, weil Hofmann nach Marvin Wanitzeks Ecke Jannis Nikolaou im Luftduell bezwang und einköpfte (45.+3).