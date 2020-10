Erzgebirge Aue muss die nächsten zwei Ligaspiele auf Calogero Rizzuto verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball- Bundes (DFB) sperrte den Mittelfeldspieler nach seinem Platzverweis im Spiel gegen den VfL Bochum am Sonntag (0:2). Rizutto wird demnach wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung verurteilt. Rizutto musste das Spiel in Bochum bereits in der 28. Minute verlassen. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist somit rechtskräftig.