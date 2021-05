Jena, das den vorzeitigen Aufstieg in der Vorwoche durch ein 0:0 in Gütersloh verpasste, wollte diesmal zeitig alles klarmachen. Das Team von FCC-Trainerin Anne Pochert ging offensiv und mit viel Power ins Spiel. Die verdiente Führung fiel dann kurz vor der Pause, als Juckel nach tollem Pass in die Tiefe von Annika Graser überlegen ins lange rechte Eck vollendete (43.).



Eine Schlafphase kurz nach dem Wechsel brachte die Thüringerinnen dann fast um den verdienten Lohn: Jeweils nach einer Flanke von rechts vollendeten Baraniak per Kopf (50.) und Dönges per Fuß (52.) und stellten den bisherigen Spielverlauf damit auf den Kopf. In Rückstand spielte Jena nun plötzlich sehr verunsichert. Wolfsburg, das vom früheren Jena-Coach Steffen Beck trainiert wird, hätte mehrfach erhöhen können. Doch die Gastgeberinnen kämpften sich ins Spiel zurück: Arnold traf in der Schlussphase mit einem überlegten Schuss ins linke lange Eck zum 2:2 (83.) – und zum Endstand.