Der 30-Jährige begann bei Wacker Plauen mit dem Fußballspielen, schloss sich 2002 dem Chemnitzer FC an. Ab 2011 spielte er unter anderem in Dortmund und Kaiserslautern in der ersten und zweiten Bundesliga. In Huddersfield, wo er seit drei Jahren aktiv ist, schaffte er den Aufstieg in die Premier League und absolvierte insgesamt 101 Plfichtspiele. Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge freut sich über die Verpflichtung: "Chris vereint eine hohe Spielintelligenz sowie Stärken im Kombinations- und Umschaltspiel. Er soll auf und neben dem Platz vorangehen und seine Mitspieler mit seiner positiven Art und Gewinner-Mentalität mitreißen."