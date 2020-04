Fußball | 2. Bundesliga Corona-Krise: Dynamo spendet 50.000 Euro

Hauptinhalt

Die SG Dynamo Dresden spendet 50.000 Euro für soziale Zwecke. Das teilte der Zweitligist am Donnerstag mit. Ein Großteil der Summe geht an zwei Dresdner Krankenhäuser. Zudem geht ein Teil der Spende an ein Hospital im italienischen Bergamo. Die Stadt in der Lombardei ist besonders stark von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen.