Sichtlich bewegt verkündete Aues Boss Helge Leonhardt am Mittwoch (2. September) die positiven Nachrichten. "Wir haben heute die Genehmigung bekommen, wieder mit Teilzuschauern zu spielen." Bereits zum ersten Saisonspiel am 25. September gegen die SpVgg Greuther Fürth kann der Zweitligist somit 4.411 Zuschauer im Erzgebirgsstadion begrüßen. Ein entsprechendes Hygienekonzept hatte das zuständige Landratsamt zuvor bestätigt.

Die Entscheidung sei ein starkes Signal für die Öffentlichkeit, betonte Leonhardt: "Wir gehen als Sachsen in dieser schwierigen Zeit voran und haben den Mut, die Kreisläufe weiter zu öffnen." Von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie war und ist auch der FCE nicht verschont geblieben. Nicht umsonst bezeichnete der 61-jährige Unternehmer die Nachricht als ein "historisches" Ereignis für den Klub, einen "moralischer Sieg mit positiven materiellen Auswirkungen."

Aues Geschäftsführer Michael Voigt schloss sich dem Urteil an. "Das ist ein bedeutender Tag für uns alle, Licht am Ende des Tunnels. Wir wollten gemeinsam Lösungen finden, um gesund durch die Situation zu kommen. Die letzten Wochen waren stressig. Aber nach so einem Ergebnis heute, weiß man, wofür man die Arbeit macht."