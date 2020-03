Zweitligist Hannover 96, Gegner von Dynamo Dresden am Sonntag (13:30 Uhr), hat seine gesamte Mannschaft für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt. Nach Timo Hübers infizierte sich auch Jannes Horn mit dem Coronavirus. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. 96 beantragte zudem bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Absetzung der Zweitligaspiele gegen Dynamo und beim VfL Osnabrück.

SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Minge Bildrechte: imago images/Hentschel

"Wir können davon ausgehen, dass die DFL diesem Antrag zeitnah folgen und das Spiel am Sonntag in Hannover nach Prüfung der medizinischen Untersuchungsergebnisse absagen wird. Unter diesen Umständen werden wir im Hinblick auf die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinesfalls irgendein Risiko eingehen und deshalb auch nicht wie geplant am Samstag nach Hannover reisen. Alles andere wäre in der jetzigen Situation total verantwortungslos", wird Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge auf der Vereinshomepage zitiert.