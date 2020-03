Coronavirus: Helge Leonhardt - "Fußballprofis sollen Rettungsfonds gründen"

Der Präsident des FC Erzgebirge Aue hat im Livestream von "Sport im Osten" die hochbezahlten Fußballer aufgefordert, einen "Corona-Rettungsfonds" zu gründen. Helge Leonhardt sagte: "Wichtig ist, dass unsere Arbeiter, Leute, die in der Pflege Dienst schrubben, Priorität haben. Die Fußballer werden abgefedert. Die sollten Abstriche machen."

Vielen auch seiner Profis sei der Ernst der Lage noch nicht bewusst. "Ich habe die Mannschaft auf den Ernst der Lage hingewiesen. Die Lage ist sehr schwierig. Wir haben einen unsichtbaren Feind." Er sei aber guter Dinge, dass man die Aufgaben lösen werde, so Leonhardt. "Jetzt hat es jeder erkannt."

Für die Auer Spieler gibt es Ausreiseverbote. Aktuell beschäftigt den Unternehmer aber das Wohl seiner Mitarbeiter mehr als das der Fußballprofis. "Wir sind ein großer Steuerzahler im Erzgebirge, ein Wirtschaftsunternehmen. Da hat keine Priorität, ob da elf Leute unten an den Ball latschen. Das ist absolut nachrangig."

Ob die Saison in den einzelnen Fußball-Ligen noch zu Ende gespielt wird, da hat Leonhardt so seine Zweifel: "Es ist sehr gut, dass man die Liga unterbricht für drei bis vier Wochen. Aber in drei Wochen wird der unsichtbare Feind noch nicht entdeckt sein. Ich denke, es wird zum Komplettabbruch kommen.“