Er ist der treffsicherste Spieler der SG Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga. Christoph Daferner knipste bereits acht Mal und würde das natürlich auch gern im Sachsenknaller beim FC Erzgebirge Aue. "Das ist ein besonderes Spiel, für Spieler und Fans. Wir freuen uns sehr auf Sonntag", sagte der 23-Jährige im Talk von "Sport im Osten". Daferner kennt das Erzgebirge, war in der Saison 2019/20 für eine Saison nach Aue ausgeliehen. Damals kam er allerdings nicht über die Rolle des Einwechselspielers hinaus.



Anders bei Dynamo: In der vergangenen Spielzeit gehörte er bereits zu den Leistungsträgern, machte 37 Spiele, erzielte dabei zwölf Treffer. Er weiß, wie man in Aue auftreten muss, um dort zu bestehen: "Wir brauchen Zweikampfintensität, Härte und den absoluten Siegeswillen. Wir müssen uns Torchancen erarbeiten und hinten stabil stehen, nichts zulassen.“ Dass es diesmal ein Duell ohne Fans gibt, findet auch Daferner schade. "Es hat viel Tradition, es gab viele spannende Duelle in der Vergangenheit. Und es ist gerade für die Fans etwas Besonderes. Ich bin traurig, dass es ohne Zuschauer stattfindet."