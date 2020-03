Szene aus dem Hinspiel zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden, dass mit 4:1 klar an die "Veilchen" ging.

Szene aus dem Hinspiel zwischen Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden, dass mit 4:1 klar an die "Veilchen" ging. Bildrechte: Picture Point/Roger Petzsche

Entwarnung für das Sachsenderby zwischen der SG Dynamo Dresden und dem FC Erzgebirge Aue. Das Duell am Sonntag soll vorerst ohne Einschränkungen durch den neuen Coronavirus über die Bühne gehen. Im Klartext: Auch mit Zuschauern. Das versicherte Dresdens kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born am Dienstag nach einem Gespräch mit den zuständigen Gesundheitsbehörden. Bis Dienstagnachmittag hatte es in Sachsen einen bestätigten Coronavirus-Fall gegeben.