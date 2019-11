Die bestens strukturierte Schuster-Elf bot eine reife Leistung, beschäftigte die Gastgeber wiederholt mit aussichtsreichen Umschaltbewegungen. Gefahr für FCE-Kapitän Martin Männel keimte beinah ausschließlich, wenn Zweitligia-Topvorbereiter Marvin Wanitzek ruhende Bälle in den Strafraum hob - erst köpfte Innenverteidiger Daniel Gordon knapp drüber, dann wuchtete er die Kugel mit der Stirn an den Querbalken (16./39.). Allerdings erhöhte sich der Schwierigkeitsgrad wenige Minuten vor der Pause erheblich. Hochscheidt war Marco Thiede in einem Laufduell unglücklich auf die Achillessehne getreten und sah dafür nach Hinweis des Videoassistenten die Rote Karte (41.).