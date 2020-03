Nach der Begegnung am 7. Februar hatte Dynamo argumentiert, dass der Videoschiedsrichter beim nicht gegebenen Tor der Gastgeber zum 3:3 unberechtigterweise eingegriffen habe.

SGD-Stürmer Patrick Schmidt hatte in der 72. Minute den vermeintlichen Ausgleich erzielt, bevor das Tor nach Intervention des Videoschiedsrichters Florian Badstübner von Referee Bacher wegen Abseits aberkannt wurde. Der Unparteiische hatte im Gegensatz zum VAR erst gar nicht gesehen, dass Jannis Nikolaou in abseitsverdächtiger Position stand. Er schaute sich auf dem Kontrollschirm die Szene an, entschied auf Abseits, nahm das Tor zurück.