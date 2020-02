Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verhandelt den Einspruch von Zweitligist Dynamo Dresden gegen die Wertung des Spiels gegen Darmstadt 98 (2:3) am 2. März (13:00 Uhr). Das teilte der DFB am Dienstag mit. Der Sportgerichtsvorsitzende Hans E. Lorenz wird die mündliche Verhandlung leiten. Dresden hatte die Partie am 7. Februar 2:3 verloren, argumentierte aber, der Videoschiedsrichter habe beim nicht gegebenen 3:3 unberechtigterweise eingegriffen. Das Sportgericht hatte den Einspruch am Montag im Einzelrichterverfahren zunächst abgelehnt.