Auf die Strafanzeige des parteilosen Auer Stadtrates Tobias Andrä, der Stork bei der Darmstädter Staatsanwaltschaft angezeigt hatte, reagierte Zimmermann mit scharfen Worten: „Ich weiß nicht, ob der Stadtrat auch auf die Idee gekommen wäre, den eigenen Stürmer anzuzeigen, wenn Aue einen Elfmeter verschossen hätte." Der 57-Jährige sagte weiter: „Jemanden mit einer Strafanzeige zu überziehen, nur weil er im Sport einen Fehler gemacht hat - da ist mein Verständnis am Ende".

Bei der 0:1-Niederlage der Sachsen am Sonntag in Darmstadt waren Storks und seinem Team einige Fehler unterlaufen. So pfiff das Schiedsrichter-Gespann ein reguläres Tor der "Veilchen" ab und verweigerte Aue einen Handelfmeter. Durch die Niederlage rutschte Aue auf den Relegationsplatz ab und muss jetzt gegen den Drittliga-Dritten Karlsruher SC um den Klassenerhalt bangen.