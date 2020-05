Seifert sagte auch, dass die DFL-Verantwortlichen in der kommenden Woche mit allen Vertretern der 2. Bundesliga sprechen wollen. Das für den 17. Mai geplante Auswärtsspiel von Dynamo bei Hannover 96 kann definitiv nicht stattfinden, auch die Partie in der Woche darauf gegen Greuther Fürth wird laut Seifert nicht am geplanten Termin möglich sein. Allerdings, so Seifert: Von den 81 Spielen, die noch auszutragen sind durch die Unterbrechung im Zuge der Corona-Pandemie seien nur zwei betroffen.



Der Plan sei es, ungeachtet der neuesten Entwicklungen, die Saison bis zum 30. Juni zu Ende zu spielen. "Es laufen dann viele Spielerverträge aus, daher wollen wir bis dahin so viele Spiele wie möglich absolvieren", sagte er. Noch gebe es im Spielplan Puffer, um zu reagieren, betonte Seifert. Die Relegationsspiele würden aber möglicherweise erst im Juli stattfinden.