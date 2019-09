Aue-Trainer Dirk Schuster über ...

Vor dem Derby haben wir mit Dirk Schuster gesprochen. Über Aue, Dresden, das mit Spannung erwartete Derby sowie eine mögliche Startformation.

"Er macht einen hervorragenden Job, hat einen sehr guten Draht zur Mannschaft. Die Ergebnisse der letzten Wochen sprechen für ihn. Er war spielerisch und technisch stark, und so denke ich, möchte er auch als Trainer spielen lassen."



Das Besondere an dem Derby:

"Alleine die räumliche Nähe. Dann die Rivalität in der DDR-Oberliga. Einigen dürfte noch bekannt sein, dass Dynamo etwas mehr gefördert wurde als Wismut Aue, sodass immer ein bisschen David gegen Goliath hochkommt, was sich bis heute gehalten hat."



Die Chancen für Aue:

"Wir haben eine Mannschaft mit sehr viel Herzblut, die auch in den Spielen gegen Kiel, Osnabrück und teilweise auch Hamburg guten Fußball gespielt hat. Wir wollen in dem Heimspiel das bessere Ende für uns haben."



Den Fokus im Training in dieser Woche?

"Die Jungs sollen am Wochenende frisch sein und alles abrufen können. Zudem arbeiten wir daran, eine mentale Stärke aufzubauen sowie gedanklich auf das Spiel einzustellen. Wir werden eine sehr gut vorbereitete Mannschaft aus Aue erleben."



Eine mögliche Startformation?

"Wir haben wieder mehrere Möglichkeiten. Kempe wird wohl wieder ins Training einsteigen, genau wie Steve Breitkreutz. Wir von der Aufstellung und Taktik ziemlich flexibel und werden uns sicher im Trainerteam nochmal austauschen. Wir wissen von Dresden, dass sie auch teilweise innerhalb eines Spiels ihr System ändern können. Das gilt es zu berücksichtigen."

