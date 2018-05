Einige Höhen aber auch ein paar Tiefen: Die Saison von Dynamo Dresden war in erster Linie inkonstant. Nach einem guten Start war Dynamo im Mittelfeld der Tabelle zu Hause. Am Ende der Saison wurde es aber noch einmal kritisch für die Schwarz-Gelben. Erst am letzten Spieltag gelang die Rettung. Bildrechte: Collage: Verein / MDR