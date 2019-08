Der 51-Jährige hatte bis zu seiner Freistellung im Februar Ligakonkurrent Darmstadt 98 trainiert. Mit den Hessen schaffte Schuster zwischen 2013 und 2015 den Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga. 2016 wurde der gebürtige Karl-Marx-Städter zum "Trainer des Jahres" gewählt. Am Nachmittag soll Schuster bereits das Training des Tabellenfünften leiten. Am Sonntag wird er das erste Mal auf der Auer Trainerbank Platz nehmen. Dann treten die "Veilchen" bei Holstein Kiel an (13:30 Uhr im SpiO-Liveticker).