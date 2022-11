Gelb war auch die Wahrnehmung von Schiedsrichter Wolfgang Haslberger, der seine erste Zweitliga-Saison pfiff. Er hatte richtig gesehen, dass Magdeburgs Verteidiger Piccini in der Defensive ein Laufduell verlor, ins Straucheln kam und den Ball im Liegen mit der Hand wegschlug. Haslberger zückte Gelb, bekam dann aber einen Hinweis vom Videoschiedsrichter im Kölner Keller. Selbst als er zum Überprüfen an die Seitenauslinie schritt, war FCM-Trainer "ganz beruhigt". "Ich habe mir die Szene bei uns am Bildschirm angesehen und gesehen, dass er Hand spielt. Als er rausgegangen ist, habe ich gedacht, es bleibt bei Gelb und damit war es das. Mehr als Gelb ist es nicht gewesen und mehr darf man auch nicht entscheiden."