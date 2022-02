Fußball Offizielle Gedenkfeier für Dynamo-Legende "Dixie" Dörner

Hans-Jürgen "Dixie" Dörner bleibt unvergessen. Der Tod des Dresdner Idols sorgt noch immer für tiefe Betroffenheit und Trauer bei der gesamten Dynamo-Familie. Jetzt gab der Zweitligist in Absprache mit den Angehörigen bekannt, dass am 3. März 2022 (13:30 Uhr) eine öffentliche Gedenkfeier im Rudolf-Harbig-Stadion zu Ehren des am 19. Januar 2021 Verstorbenen stattfinden wird.