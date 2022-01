Die Fußballwelt trauert um Hans-Jürgen "Dixie" Dörner. Wie sein langjähriger Verein Dynamo Dresden am Mittwoch (19. Januar) mitteilte, verstarb der Rekordspieler und Ehrenspielführer der SGD in der Nacht zum Mittwoch nach langer und schwerer Krankheit in seiner Wohnung in Dresden. Dörner wurde 70 Jahre alt.