Mit emotionalen Reden, Rückblicken auf die Karriere und bisher unveröffentlichten Bilder ist "Dixie" Dörner am Donnerstag (03.03.2022) verabschiedet worden. Am 19. Januar war der vermutlich beste Spieler des DDR-Fußballs verstorben .

"Hans-Jürgen Dörner hat die SGD geprägt, wie nur wenige andere. Sein Name wird immer untrennbar mit der Geschichte des Dresdner Fußballs verbunden bleiben", erklärte sein langjähriger Mitspieler und späterer Mitstreiter in den Vereinsgremien, Ralf Minge. Selbst die größten Niederlagen und die kollektive Trauer nach verpassten Meisterschaften seien nicht so endgültig gewesen, wie der Abschied von der "größten Klublegende", sagte er in seiner Trauerrede.