Fußball Abschied von Dynamo-Legende "Dixie" Dörner im MDR FERNSEHEN

Ab 15.15 Uhr wird "Sport im Osten" am kommenden Donnerstag (3. März) in einer Sondersendung von der Gedenkfeier für Dynamo-Dresden-Legende Hans-Jürgen "Dixie" Dörner berichten. Der Zweitligist gibt im Rudolf-Harbig-Stadion den Menschen die Möglichkeit, Abschied von einem der größten Fußballer der deutschen Geschichte zu nehmen. Alle, die nicht in Dresden dabei sein können, können die Zeremonie im MDR FERNSEHEN verfolgen.