Der neue FCM-Kapitän lobte die Widerstandsfähigkeit seiner Vorderleute: "Trotz des Rückstands haben wir uns nicht aufgegeben und nach 60 Minuten zu unserem Spiel zurückgefunden. Letzte Saison wäre es nicht so ausgegangen." Und noch etwas ist dem 27-Jährigen, der 2021 aus Kiel an die Elbe kam, aufgefallen: "Unsere individuellen Fehler sind weniger geworden, das Problem mit den Fehlpässen hatten wir in der vergangenen Spielzeit häufiger."