Alle müssen sich in Dresden hinterfragen. Warum wurde der Kader in der Winterpause – anders als bei der Konkurrenz im Tabellenkeller – nicht verstärkt? Die drei Verpflichtungen in der Winterpause Oliver Bastista Meier, Vaclav Drchal und Adrian Fein haben das Team nicht wirklich verbessert. Warum wurde Trainer Alexander Schmidt entlassen? Und für ihn im so wichtigen Überlebenskampf in der 2. Bundesliga ein unerfahrener Trainer wie Guerino Capretti zu holen? Sport-Geschäftsführer Ralf Becker sprach nach der Partie davon, dass nicht alle Dinge in der Saison aufgegangen seien. Er habe an Capretti als Retter geglaubt. Die Realität sah schließlich anders aus, und so wird sich auch Becker hinterfragen müssen. Beckers Vertrag läuft noch bis 2025, gilt aber aktuell nur für die 2. Bundesliga. Und so steht am Ende nach 2006, 2014 und 2020 der vierte Abstieg des Traditionsvereins in die 3. Liga.

Trainer Guerino Capretti konnte den Abstieg nicht verhindern. Bildrechte: IMAGO / Hentschel