"Es war ein geglückter Saisonstart, aber ich habe schnell auf die Euphoriebremse getreten. Mit dem HSV wartet ein sehr schwerer Gegner auf uns", sagte der SGD-Aufstiegstrainer Alexander Schmidt am Freitag auf der Pressekonferenz. Wie Dynamo, hat auch der Hamburger SV am ersten Spieltag drei Punkte eingefahren, und das beim Bundesligaabsteiger Schalke 04. So ist die Partie am Sonntag zumindest tabellarisch ein Spitzenspiel. Dynamo ist, wenn auch erst nach einem Spieltag, Tabellenführer. Der HSV liegt mit der schlechteren Tordifferenz dahinter auf Platz Drei.