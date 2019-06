Bisher drei Neuzugänge

Ralf Minges Blick zurück war kurz, ehrlich und dabei vor allem auch selbstkritisch. Während das Zweitligateam auf dem Trainingsplatz unter anderem mit den Neuzugängen Chris Löwe (Minge: "Erfahrung, Mentalität, Qualität, Identifikation"), René Klingenburg (Minge: "Ist geläutert, unbestrittenes Potenzial - so einen Spieler hatten wir noch nicht im Kader") und Torwart Kevin Broll (Minge: "Überragende Saison in Großaspach - noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht") sowie Kevin Ehlers und Max Kulke aus der U19 im Großen Garten allmählich die Belastung steigerte, bekannte Dynamo Dresdens Sportgeschäftsführer im Interview mit dem MDR: "Auf unserem Tisch liegt – wenn eine Mannschaft drei Trainer in einem Jahr hat, dann tut ihr das nicht gut."

René Klingenburg kam aus Münster an die Elbe. Bildrechte: SG Dynamo Dresden

"Drei Trainer in einem Jahr tun nicht gut"

Uwe Neuhaus – der Aufstiegstrainer von 2016 – wurde nach verpatztem Saisonstart bereits im September 2018 ersetzt, sein Nachfolger Maik Walpurgis hielt gerade einmal bis Februar durch, ehe die Schwarz-Gelben unter "Wunschlösung" Cristian Fiel immerhin ein Zittern bis zum Schluss vermieden.



Die von wiederholten sportlichen Talsohlen gekennzeichnete Vorsaison endete mit 42 Punkten auf Rang 12. "Wir haben Leistungen wie gegen Köln [3:0-Heimsieg, Anm.] und Paderborn [3:1-Heimsieg, Anm.] leider nicht kontinuierlich abgerufen und müssen einfach mehr Konstanz in unsere Spiele bringen", beanstandete der 58-Jährige.

Moussa Koné fehlte aus familiären Gründen beim Trainingsauftakt. Bildrechte: mago/Dennis Hetzschold

Koné steigt später ein

Diese Erwartungshaltung werden Minge und Fiel der Mannschaft am Mittwochvormittag mit ziemlicher Sicherheit vor Beginn der ersten Einheit in der Kabine mitgeteilt haben. Noch nicht mit dabei war jedoch Moussa Koné. Der Angreifer weilt aufgrund eines Krankheitsfalls in der Familie noch ein paar Tage länger im Senegal.



Das sei abgesprochen und man stehe im permanenten Kontakt mit dem 22-Jährigen, so Minge, der unterstrich: "Es gibt Situationen, wo andere Sachen vor dem Profifußball kommen." Mit Konés Rückkehr werde jedoch "relativ kurzfristig" gerechnet.

Dzenis Burnic hinterließ einen überzeugenden Eindruck in der Rückrunde. Bildrechte: imago images / Dennis Hetzschold

"Werden kämpfen": SGD will Burnic zurück

Ebenso fehlten Offensivmann Haris Duljevic, der bis letzte Woche noch mit Bosnien-Herzegowinas Nationalmannschaft in der EM-Quali unterwegs war, und Sascha Horvath. Der zuletzt nach Innsbruck ausgeliehene Mittelfeldspieler bestreitet die Junioren-EM für die U21 Österreichs, wo er am Montag erst Matchwinner gegen Serbien war (Tor und Vorlage beim 2:0-Erfolg).



"Kein Geheimnis" machte Ralf Minge daraus, dass die SGD unbedingt Dzenis Burnic wieder von Borussia Dortmund in die sächsische Landeshauptstadt holen will. Der 20-Jährige hatte bei seiner Halbjahres-Leihe in der jüngsten Rückrunde überzeugt: "Da werden wir alles dransetzen und kämpfen. Er hat sich hier extrem wohlgefühlt."

Szene aus dem vergangenen April. Stefan Kutschke (li.), der mit Ingolstadt später abstieg, im Kopfballduell mit Florian Ballas. Bildrechte: IMAGO/kolbert-press

Ist Kutschke ein Thema?

Ähnlich ging es einst auch dem gebürtigen Dresdner Stefan Kutschke, ehe sich dieser 2017 trotzdem für einen Wechsel nach Ingolstadt entschied. Noch dazu ist Kutschke hauptberuflich Angreifer und gerade in diesem Bereich "schauen wir und wollen variabler werden", unterstrich Minge.



Allerdings "machen das sehr, sehr viele", entgegnete die Dynamo-Legende und verwies in puncto Kutschke zudem auf den damals "nicht ganz störungsfrei verlaufenen" Abgang. Zwar sei er "mit ihm Kontakt", sagte Minge, "aber das beschränkt sich auf 'Hallo, wie geht’s?, ein Käffchen dann'."



Fünfeinhalb Wochen bleiben den Schwarz-Gelben bis zum Pflichtspielstart - genug Zeit, um sich vorzubereiten und offene Personalfragen zu bearbeiten. Anfang Juli geht es zunächst eine gute Woche lang ins Tiroler Trainingslager nach Längenfeld (4. Bis 12.), getestet wird dort unter anderem gegen Atromitos Athen und den FC Wacker Innsbruck.