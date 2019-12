Scholz: "Sandhausen mit robustem Fußball"

"Wir wissen fast alles über Sandhausen", sagte der Überraschungsnachfolger von Cristian Fiel am Freitag. Sandhausen spiele einen "sehr robusten und einfachen Fußball" und liegt damit genau auf der Wellenlänge von Scholz. Denn der 53-Jährige will Dynamo "zweckmäßig und einfach" spielen lassen, "um die nötigen Punkte zu holen und in der zweiten Halbserie noch eine Chance zu haben". Das darf schon als Abkehr vom schönen Ballbesitzfußball á la Fiel betrachtet werden. Dynamo soll nicht mehr in vermeintlicher Schönheit sterben. Scholz trimmt sein neues Team auf "zweckmäßigen Fußball". Bildrechte: imago images/Steffen Kuttner

Sandhausen: "Dresden bis an die Zähne bewaffnet"

Gegner Sandhausen gefällt sich unterdessen trotz des Coups gegen Aufstiegsanwärter und Lokalrivale VfB Stuttgart (2:1) in der Rolle des Außenseiters. "Wir lassen uns nicht in die Favoritenrolle drängen", sagte Trainer Uwe Koschinat: "Das Spiel wird sehr schwer, weil die Dresdner, die danach noch zwei Auswärtsspiele bis zur Winterpause haben, gegen uns bis an die Zähne bewaffnet sein werden." Sandhausens Trainer Uwe Koschinat Bildrechte: imago images / Jan Huebner

Kein Lob mehr gefragt, sondern Punkte

Für Dresdens Überlebenskampf räumt der unter der Woche vom finanziell gebeutelten Regionalligisten Wacker Nordhausen geholte Scholz allen dieselbe Chance ein. "Das ist jetzt Punkt null, es geht wieder bei null los. Aber dafür brauchen wir Kerle", betonte der einstige Dynamo-Spieler. Funktionieren soll das mit robustem und schnörkellosem Spiel: "Es braucht keinen Hurra-Fußball, sondern Punkte." Unter Vorgänger Fiel gab es für Dresden zwar häufig Lob vom Gegner, aber nur selten Punkte.

Wer übernimmt Verantwortung? Ein Duo nicht

Jetzt sollen erfahrene Spieler vorangehen und Verantwortung übernehmen. Das Problem: In Routinier Patrick Ebert (Muskelfaserriss) und Kapitän Marco Hartmann (Achillessehnenbeschwerden) fehlen gegen Sandhausen zwei der Führungspersönlichkeiten Dynamos. Stürmer Alexander Jeremejeff, mit drei Toren zweitbester Angreifer, und Defensiv-Allrounder Jannis Nikolaou sind noch fraglich. Scholz muss die Aufgabe am Sonntag ohne die erfahrenen, aber verletzten Patrick Ebert (li.) und Marco Hartmann angehen. Bildrechte: imago images/Picture Point LE

Viele Niederlagen in den Dynamo-Köpfen

Personell hat Scholz also nicht die besten Voraussetzungen, um den Dresdner Negativlauf zu stoppen. Sieben der vergangenen acht Spiele hat die Mannschaft verloren. Dabei kassierte man 16 Gegentore und erzielte selbst nur magere fünf Treffer. Bravouröse Auftritte im DFB-Pokal bei Hertha BSC und in der Liga beim Hamburger SV erwiesen sich als Ausnahmen und konnten an der Krise am Ende nichts ändern. Sandhausen ist dagegen seit fünf Spielen ungeschlagen und steht nach dem überraschenden Sieg gegen Stuttgart im sicheren Mittelfeld der Tabelle. Beim Hamburger SV kassierten die Schwarz-Gelben ein Last-Minute-1:2. Bildrechte: dpa

"Wir sind immer noch Dynamo Dresden"

Scholz geht es letztlich auch darum, seinen Spielern ein gewisses Selbstverständnis zurückzugeben. "Wir sind immer noch Dynamo Dresden, da muss es abgehen, wenn es rausgeht. Auch wenn Fehler passieren, braucht es am Ende alle Tugenden", sagte der Trainer. Von 1990 bis 1992 spielte Scholz selbst für Dynamo und weiß daher nur zu gut, wovon er redet. Nun sollten den Worten auch Ergebnisse folgen. So schnittig wie Heiko Scholz 1991 gegen Kaiserslauterns Stefan Kuntz soll Dynamo auch gegen Sandhausen zu Werk gehen. Bildrechte: imago images/Kicker/Liedel

SGD: Ungeschlagen als Tabellenletzter

Hoffnung macht der Blick auf eine spezielle Statistik: Dynamo verlor keines der sieben Heimspiele, in das es als Tabellenletzter ging. In diesen sieben Begegnungen gab es sogar sechs Siege. Dynamo-Schlussmann Tim Boss kennt Sandhausens Trainer Uwe Koschinat sehr gut. Von 2015 bis 2018 absolvierte er unter Koschinat bei Fortuna Köln u.a. 60 Drittliga-Spiele. SVS-Innenverteidiger Tim Kister kehrt nach Dresden zurück, wo er 2010/2011 21 Partien (1 Tor) in der 3. Liga bestritt. Kister traf gegen Saarbrücken und ließ sich vom damaligen Mitspieler und gerade als Trainer beurlaubten Cristian Fiel herzen. Bildrechte: imago/Hentschel