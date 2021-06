Nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga ist Dynamo Dresden offenbar an Offensivakteur Sercan Sararer von Türkgücü München dran. Einen entsprechenden "Bild"-Bericht bestätigte der Münchner Blog "dieblaue24", der sogar schreibt "der Transfer könnte demnächst über die Bühne gehen".

Zuvor hatte die "Bild" von einem Treffen von Dynamo-Sportchef Ralf Becker mit Sararer berichtet. Der 31-Jährige arbeitete bei Türkgücü mit dem heutigen Dresdner Coach Alexander Schmidt zusammen. Schmidt formte das Enfant Terrible, das zuvor regelrecht von der Bildfläche verschwunden war, zum überragenden Drittliga-Spieler. In der Hinrunde galt er als bester Kicker der Liga. Insgesamt kommt der Türke in 29 Saisonpartien auf zehn Tore und elf Vorlagen. Nach dem Aus von Schmidt bei Türkgücü lief es sportlich aber nicht mehr so gut. Dazu kommt ein Streit um eine Option auf eine Vertragsverlängerung bis 2022, die Türkgücü gezogen hatte. Deshalb trifft man sich nun vor dem Arbeitsgericht. Ist diese Option unwirksam, dann wäre Sararer ablösefrei.