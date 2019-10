Zweitligist Dynamo Dresden muss vorerst auf Alexander Jeremejeff verzichten. Der 25 Jahre alte Stürmer hat sich bei einem Zweikampf in der Schlussphase des Sachsenderbys am Sonntag gegen den FC Erzgebirge Aue (1:4) einen kleinen Faserriss in der Wadenmuskulatur sowie einen Anriss eines Außenbandes im rechten Sprunggelenk zugezogen. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Jeremejeff durchläuft ab sofort umfangreiche Reha-Maßnahmen und wird definitiv am Samstag gegen Hannover 96 fehlen. Auch sein schwedischer Landsmann Linus Wahlqvist ist für die Partie fraglich. Der 22 Jahre alte Außenverteidiger laboriert an Achillessehnenbeschwerden und muss ebenfalls vorübergehend mit dem Mannschaftstraining pausieren.