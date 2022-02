André Gubsch ist am Dienstag (1. Februar) satzungsgemäß in den Aufsichtsrat der SG Dynamo Dresden eingezogen. Der 43-Jährige, hauptberuflich Verwaltungsdirektor am Elblandklinikum in Radebeul, rückt für Hans-Jürgen "Dixie" Dörner nach, der seit 2013 im neunköpfigen Gremium saß und am 19. Januar nach langer schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren gestorben war.