"In der Vorrunde war es so, dass er nie richtig gesund war. Es gab immer wieder verschiedene Themen, die ihn zurückgeschmissen haben. Zudem ist durch den Aufstieg der Anspruch gewachsen. Und das war in der Kombination für ihn keine befriedigende Hinrunde. Es geht nun darum, dass er topfit wird und wenn er topfit ist, dann bin ich mir sicher, dass er in der Rückrunde noch sehr wichtig für die Mannschaft werden kann."