Auch in der Offensive klemmte es beim Liga-Schlusslicht gewaltig. In der ersten Hälfte kam die SGD zu keiner zwingenden Offensivaktion. Nach Torabschlüssen lag Hannover mit 8:1 vorn. Ron-Robert Zieler im Tor der 96er musste nicht einen Ball halten. Das lag auch daran, dass die Dresdner ganz selten in die gefährliche Zone kamen. Die einzige Sturmspitze Alexander Jeremejeff verbuchte gerade 15 Ballkontakte - und damit die wenigsten aller Spieler auf dem Platz.

Nach dem Wechsel steigerte sich die Elf von Markus Kauczinski. Der früh für den verletzten Dzenis Burnic (Verdacht auf Bänderriss im Sprunggelenk) eingewechselte René Klingenburg köpfte nach der präzisen Flanke von Niklas Kreuzer an die Lattenoberkante (49.). Hannover lief nur noch auf Sparflamme, setzte dabei den ein oder anderen Konter, konnte sich aber längst nicht mehr so frei entfalten, weil die Dresdner besser dagegenhielten. Dennoch war erneut sichtbar, dass der Rhythmus nach der langen Zwangspause fehlt. Dynamo war nach drei positiven Corona-Fällen mit deutlicher Verspätung ins Mannschaftstraining eingestiegen. Dresden hat noch zwei Nachholpartien in der Hinterhand, um den Abstand zum rettenden Ufer zu verkürzen. Es warten weitere sechs Partien in den nächsten 17 Tagen auf das Schlusslicht.