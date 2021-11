Zwei Monate hat Dynamo Dresden in der 2. Fußball-Bundesliga auf einen Sieg warten müssen. Am Sonntag (22.11.2021) war es endlich soweit: Die Schwarz-Gelben feierten einen 1:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf und kletterten damit aus der Abstiegszone der Liga.

"Der Sieg war nicht nur mit Blick auf die Tabelle wichtig, sondern auch für die Köpfe der Jungs", ist die Freude bei Dynamo-Verteidiger und –Identifikationsfigur Chris Löwe auch am Tag nach dem Spiel noch groß. Der 32-Jährige war nach einer überstandenen Corona-Infektion beim Heimspiel gegen die Fortuna allerdings nur Zuschauer. Die Freude, so Löwe, sei bei ihm auch deshalb so groß, weil sich sein Verein den üblichen Gesetzmäßigkeiten des Fußball-Marktes widersetzt habe: Trotz fünf Niederlagen am Stück hielt Dresden an Trainer Alexander Schmidt fest. Belohnt wurde die SGD dafür im Spiel gegen Düsseldorf.