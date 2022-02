Routinier Chris Löwe kam 2019 aus Huddersfiel an die Elbe und hat seitdem 58 Partien für Dynamo bestritten. Bildrechte: dpa

Eine MRT-Untersuchung am Dresdner Universitätsklinikum ergab, dass sich der 32-Jährige einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen hat. Jedoch sei eine Operation nicht notwendig, informierte sein Verein am Montagvormittag (21. Februar). "Die Diagnose macht jedoch Hoffnung, dass uns Chris in der Saisonendphase nochmal zur Verfügung stehen kann. Er hat bislang eine sehr konstante Serie gespielt und ist auch aufgrund seiner Erfahrung ein wichtiger Eckpfeiler in unserem Team", betonte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.



Löwe absolvierte in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend 23 von 25 möglichen Spielen und musste lediglich im November aufgrund einer Corona-Infektion kurzzeitig passen. Allerdings fiel der Linksverteidiger in der Vorsaison fast ein halbes Jahr aus, nachdem er sich in Zwickau einen Außenbandriss – ebenfalls im linken Knie – zugezogen hatte.