Die SG Dynamo Dresden muss in den nächsten Tagen auf Verteidiger Kevin Ehlers und Mittelfeldakteur Luca Herrmann verzichten. Beide sind positiv auf das Coronavirus getestet worden und haben sich daraufhin umgehend in häusliche Isolation begeben, teilte der Verein am Donnerstaganbend mit. Beide Spieler hatten bereits ihre Erstimpfung erhalten bzw. sind doppelt geimpft. Durch die nun bestätigte Positiv-Testung werden sie für das Zweitliga-Auswärtsspiel am Freitagabend beim SSV Jahn Regensburg (18:30 Uhr im Liveticker der SpiO-App) nicht zur Verfügung stehen.