"Dieser Schritt ist uns wirklich nicht leichtgefallen. Aber wir befinden uns aktuell in einer sportlich schwierigen Situation. Die Spiele in diesem Jahr sind nicht so gelaufen, wie wir uns das alle gewünscht hätten", erklärte Sportgeschäftführer Ralf Becker in einer Pressemitteilung die Entlassung. "Und auch wenn wir prinzipiell vom eingeschlagenen Weg vollkommen überzeugt sind, erhoffen wir uns von einer Veränderung auf der Cheftrainerposition in dieser kritischen Phase der Saison einen zusätzlichen Schub im Kampf um den Klassenerhalt."

Am vergangenen Samstag hatte es gegen Aufstiegsaspirant Darmstadt eine Niederlage in der Nachspielzeit gegeben. Wie schon so häufig in dieser Saison stand Dynamo trotz einer guten Leistung am Ende mit leeren Händen da. Im Kampf um den Klassenerhalt aber muss etwas Zählbares her.