Vor 2.300 Zuschauern in der "Alten Försterei" hatten die Gastgeber, die in der Bundesliga zuletzt vier Niederlagen in Folge kassierten, die beste Torchance des Spielks durch Michael Parensen, als er in der 42. Minute nur die Latte traf. Trainer Urs Fischer setzte gegen den Zweitligisten in Offensivmann Marcus Ingvartsen lediglich einen Spieler ein, der auch beim Punktspiel zuletzt beim VfL Wolfsburg (0:1) zum Einsatz gekommen war.

Jannik Müller und Marcus Ingvartsen im Duell. Bildrechte: Matthias Koch