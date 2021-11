Sebastian Mai verlor nach dem Stammplatz nun auch die Kapitänsbinde bei Dynamo. Der gebürtige Dresdner war 2019 aus Halle gekommen und hatte maßgeblich zum Aufstieg beigetragen. Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold

SGD-Cheftrainer Alexander Schmidt sagt: "Wir packen die aktuelle Situation mit voller Kraft an. Ich erwarte, dass unser Kapitäns-Trio um Yannick Stark, Michael Sollbauer und Christoph Daferner sowie die weiteren vier Mitglieder des Mannschaftsrates mit großer Überzeugung und all ihren 'Leader'-Qualitäten vorangehen. In unserer aktuellen sportlichen Situation ist es zudem von besonderer Bedeutung, dass der Kapitän als unumstrittener Stammspieler auf dem Platz steht und auch dort ein 'verlängerter Arm' des Trainers ist." Mai hatte in dieser Saison nur bei den Niederlagen in Heidenheim und Darmstadt 90 Minuten als Kapitän fungiert.