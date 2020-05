Die Tests werden jetzt in einem von der Deutschen Fußball-Liga zugewiesenen Labor ausgewertet. Die Ergebnisse liegen spätestens 24 Stunden nach Testabgabe vor. In den kommenden fünf Tagen soll bei allen Personen ein zweites Mal getestet werden. Damit in der 2. Liga der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, gelten zudem strengere Hygienemaßnahmen: Dazu gehört unter anderem, dass nur noch die 41 getesteten Personen in den Kabinentrakt und die Mannschaftsbereiche dürfen.