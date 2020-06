Die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga ist zwar seit Sonntag vorbei, doch Erzgebirge Aue und Dynamo Dresden haben gerade jetzt alle Hände voll zu tun. Es geht darum, die Kaderplanungen für die kommende Saison voranzutreiben. Denn: Aufgrund sportlicher und wirtschaftlicher Umstände sind beide Vereine zu personellen Veränderungen gezwungen.

So hatte Aue bereits angekündigt, aufgrund wirtschaftlicher Erwägungen entsprechende Konsequenzen zu ziehen. "Wir werden und müssen unseren Kader in der Sommerpause definitiv verkleinern und diesen in das dann vorhandene finanzielle Budget einordnen. Das hat vor allem wirtschaftliche Gründe", sagte Vereinspräsident Helge Leonhardt der "Bild"-Zeitung und verwies auf "Millionen-Verluste" durch die Corona-Krise.