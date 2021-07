In der zweiten Partie gegen Gastgeber Auerbach setzte sich Aue mit 4:1 durch. Nach Führung durch Pascal Testroet (3.) glich Marc-Philipp Zimmermann für die Vogtländer aus. Dann jubelte der "Kumpelverein" aber über Treffer von Tom Baumgart (24.), Jan Hochscheidt (30.) und Franco Schädlich (44.). Der U19-Spieler scheiterte zunächst bei seinem Foulelfmeter, markierte aber per Nachschuss den 4:1-Endstand. Das nächste Vorbereitungsspiel steht für Aue am Dienstag bei Bundesligist VfL Wolfsburg auf dem Programm. Der FC Erzgebirge startet in drei Wochen beim 1. FC Nürnberg in die Zweitliga-Saison 2021/22. Die Partie zwischen Fürth und Auerbach endete 1:1.