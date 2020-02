"Es ist unbegreiflich, warum das Tor zurückgenommen wurde", kritisierte Heynemann nun im MDR-Interview. Dynamo-Angreifer Patrick Schmidt hatte nach einem langen Freistoß von Patrick Ebert den Ball aus Strafraumdistanz versenkt. Bacher jedoch entschied nach dem Gang in die Review-Area am Spielfeldrand, Schmidts Treffer zurückzunehmen. Demnach soll der in der Tor-Entstehung im passiven Abseits stehende Dresdner Jannis Nikolaou den Darmstädter Matthias Honsak foulwürdig gestört haben - und wäre damit also aktiv ins Geschehen eingetreten.



"Angeblich gab es eine Behinderung. Aber noch mal: Der Videoassistent sollte ja nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen. Ich denke, hier ist weniger eindeutig mehr. Er muss sich auch in der 2. Liga mehr zurückhalten", forderte der 65-jährige Heynemann und schilderte seinen Eindruck jener Szene: "Ein Zweikampf beziehungsweise ein Sperren - wenn überhaupt - war hier nicht zu sehen."