In der ersten Hälfte konnte Dynamo die Offensive der Gastgeber weitgehend kontrollieren. Die Sachsen selbst setzten auf Nadelstiche - und wären in der Anfangsphase damit fast erfolgreich gewesen. Ausgerechnet der von Heidenheim ausgeliehene Angreifer Patrick Schmidt stand zweimal dicht vor dem 1:0. Zunächst setzte er nach Löwe-Vorarbeit von links einen Drehschuss knapp rechts vorbei (8.), dann rutschte er nur haarscharf an einer Terrazzino-Flanke von links vorbei (9.).

Patrick Schmidt (re.) gegen Patrick Mainka Bildrechte: imago images/Sportfoto Rudel