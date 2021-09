SGD-Coach Alexander Schmidt hatte auf der Spieltags-Pressekonferenz eine „hohe Frust-Toleranz“ von seiner Mannschaft gefordert, aber auch die Zuschauer mussten diese Fähigkeit in den ersten Minuten der Partie unter Beweis stellen. Die beiden Kontrahenten neutralisierten sich fast komplett, gefährliche Aktionen in und um den Strafraum waren auf beiden Seiten weitgehend Mangelware.

Die SGD lief die Gäste aus dem hohen Norden hoch an, konnte aber einige Ballgewinne nicht in zielstrebige Angriffe umsetzen. Nach einer Ecke in der 15. Minute fand Chris Löwe Ransford Königsdörffer in der Nähe des Fünfmeterraums. Der 20-jährige Dynamo-Stürmer setzte die Kugel aber deutlich über den Werder-Kasten.

Es dauerte bis in die Endphase der ersten Halbzeit bis die Partie wirklich Fahrt aufnahm, aber dann ging es schnell. Heinz Mörschel trieb den Ball tief in die Werder-Hälfte, passte dann auf Königsdörffer. Der verschaffte sich mit einer Körpertäuschung etwas Platz und setze den Ball an den Querbalken. Christoph Daferner versenkte den Abpraller dann in bester Stürmer-Manier mit dem Außenriss im langen Eck (40.). Fast im direkten Gegenangriff hatte dann Marvin Ducksch keine schlechte Chance auf den Ausgleich, schoss aber am langen Pfosten vorbei (42.).