Fußball | 2. Bundesliga Fiel vor dem Heidenheim-Spiel: "Es zählen nur Punkte"

3. Spieltag

Reset-Taste drücken und alles auf Neustart stellen: Nach der Pokalpause will Schlusslicht Dynamo Dresden in der 2. Bundesliga am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim endlich punkten. Der Gegner hat es allerdings in sich, ist noch ungeschlagen und in der Offensive mit ganz viel Qualität ausgestattet.

von Sanny Stephan